Türkali-2 kuyusunda ikinci rezervuar seviyesinde kuyu akış testi başarıyla tamamlandı
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Türkali-2 kuyusunda ikinci rezervuar seviyesinde kuyu akış testi başarıyla tamamlandı

Türkali-2 kuyusunda ikinci rezervuar seviyesinde kuyu akış testi başarıyla tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Türkali-2 tespit kuyusunda, ikinci rezervuar seviyesinde gerçekleştirilen kuyu akış testi başarıyla tamamlandı.

Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Türkali-2 tespit kuyusunda, ikinci rezervuar seviyesinde gerçekleştirilen kuyu akış testi başarıyla tamamlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından, Türkali-2 tespit kuyusunda ikinci rezervuar seviyesinde kuyu akış testinin başarıyla tamamlanması üzerine "2023'e adım adım" başlığıyla paylaşım yaptı. Bakan Dönmez, paylaşımında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın sosyal medya hesabından testin başarıyla tamamlandığının duyurulduğu paylaşımı alıntılayarak, "Enerjide bağımsızlık ateşimizin yeni alevi bugün gökyüzüyle buluştu. Karadeniz gazı 81 ilimizle buluşmak için gün sayıyor" ifadelerini kullandı.

(Mustafa Cenik/İHA)

Türkali-2 kuyusunda ikinci rezervuar seviyesinde kuyu akış testi başarıyla tamamlandı
Türkali-2 kuyusunda ikinci rezervuar seviyesinde kuyu akış testi başarıyla tamamlandı
Türkali-2 kuyusunda ikinci rezervuar seviyesinde kuyu akış testi başarıyla tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Türkali-2 kuyusunda ikinci rezervuar seviyesinde kuyu akış testi başarıyla tamamlandı - Haberler
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