Türkali-1 tespit kuyusunda test edilen ilk rezervuar seviyesinde 1,15 milyon metreküp doğal gaz akışı sağlandı

Tpao, Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-' tespit kuyusunda, ilk rezervuar seviyesinde gerçekleştirdiği kuyu akış testini başarıyla tamamladı. Türkali-1 kuyusunda test edilen ilk rezervuar seviyesinde 1,15 milyon metreküp doğal gaz akışı sağlandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ), Batı Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahasında, ultra derin denizde yer alan Türkali-1 tespit kuyusunda ilk kuyu akış test başarıyla gerçekleştirdi, Test edilen seviyede 1,15 milyon metreküp doğal gaz akışı sağlandı. Test kapsamındaki analiz sonuçlan ve elde edilen veriler, kuyuda 2,7 milyon metreküp tahmini gaz üretim potansiyeli gösteriyor.

Tpao Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Proje, program ve takvim dahilinde ilerliyor. Son test sonuçları ise sektör ve pazar için çok önemli fırsatlar ortaya koyuyor" dedi.

Filyos'ta kurulacak doğal gaz işleme tesisine ilk doğal gazın 2023 yılında ulaşması hedeflendiğini belirten TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Kuyu akış testi bir sonraki rezervuar seviyesi ile devam edecek olup, elde edilen veriler sahanın geliştirilmesinde kuyu testinin hemen ardından tamamlanacak ön mühendislik ve tasarım çalışmalarının optimizasyonu için kullanılacak, Filyos'ta kurulacak doğal gaz işleme tesisine İlk doğal gazın 2023 yılında ulaşması hedefleniyor. Türkali- ultra derin deniz tespit kuyusunda, 2 bin 143 metre su derinliğinde, 3 bin 920 metre son deriliğe ulaşıldı. Türkali-1, Sakarya Gaz Sahası'nda Fatih Sondaj Gemisi tarafından açılan ilk tespit kuyusu olma özelliği taşıyor. Sahadaki kuyu akış testleri, TPAO envanterine 2020 yılında katılan Kanuni Sondaj Gemisi tarafından gerçekleştiriliyor. Akış testi, keşfedilen rezervlerden üretilebilecek doğal gazın akış hızı ve basıncı konusunda veri sağlıyor. Bu verilerden hareketle kuyuların ekonomik üretim potansiyeli hesaplanabiliyor. TPAO'nun Karadeniz'de, ultra derin denizde gerçekleştirdiği arama çalışmalarında bugüne dek toplam 540 milyar metreküp doğal gaz keşfedildi. Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi, deniz altında kurulacak doğal gaz üretim sistemi, Filyos kıyısında kurulacak bir işleme tesisi ve bu iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatlarından oluşuyor" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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