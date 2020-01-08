TürkAkım Projesi Açılış Töreni - Russkaya Kompresör İstasyonu ve Kıyıköy Terminali canlı bağlantısı
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TürkAkım Projesi Açılış Töreni - Russkaya Kompresör İstasyonu ve Kıyıköy Terminali canlı bağlantısı

Salondan görüntüler Rus ekibinin konuşması Türk ekibinin konuşması İSTANBUL - TürkAkım Projesi Açılış Töreni Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

08.01.2020 17:21 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:25
TürkAkım Projesi Açılış Töreni - Russkaya Kompresör İstasyonu ve Kıyıköy Terminali canlı bağlantısı

Salondan görüntüler

Rus ekibinin konuşması

Türk ekibinin konuşması

İSTANBUL - TürkAkım Projesi Açılış Töreni Kongre Merkezi'nde yapıldı. Açılışta Russkaya Kompresör İstasyonu ve Kıyıköy Terminali ile canlı bağlantı gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

Haber Videosu

: TürkAkım Projesi Açılış Töreni - Russkaya Kompresör İstasyonu ve Kıyıköy Terminali canlı bağlantısı
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