TürkAkım Projesi Açılış Töreni - Russkaya Kompresör İstasyonu ve Kıyıköy Terminali canlı bağlantısı
Salondan görüntüler Rus ekibinin konuşması Türk ekibinin konuşması İSTANBUL - TürkAkım Projesi Açılış Töreni Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.
08.01.2020 17:21 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:25
Salondan görüntüler
Rus ekibinin konuşması
Türk ekibinin konuşması
İSTANBUL - TürkAkım Projesi Açılış Töreni Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Açılışta Russkaya Kompresör İstasyonu ve Kıyıköy Terminali ile canlı bağlantı gerçekleştirildi.
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Kaynak: AA