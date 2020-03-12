TürkAkım için Bulgaristan'da 120 kilometre boru döşendi Bulgaristan'da TürkAkım doğalgaz boru hattı projesi için 120 kilometre boru döşendiği açıklandı.

Bulgaristan'da TürkAkım doğalgaz boru hattı projesi için 120 kilometre boru döşendiği açıklandı.



Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ülkesinin TürkAkım projesi çerçevesinde yürütülen çalışmalar kapsamında şu ana kadar 120 kilometrelik bir hatta boru döşenerek kaynak yapıldığını bildirdi.



Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Borisov'un Balkan Akım olarak adlandırdığı TürkAkım'ın Bulgaristan güzergahına hattı boyunca 140 kilometre boyunca boruların dağıtıldığını, bunlardan 120 kilometrelik bir alanda ise borulara kaynak işleminin tamamlandığını aktardığı belirtildi.



Bulgaristan sınırına mülteci akını yok



Boyko Borisov ile Vladimir Putin arasında yapılan telefon görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeler de ele alandı. Bulgar-Türk sınırında mülteci akını olmadığını belirten Borisov, ihtilafların diplomasi yoluyla çözülebileceğine inandıklarını vurgulayarak, barış ve iyi komşuluk için çabaladıklarını kaydetti. - SOFYA

Kaynak: İHA