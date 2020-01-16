: TürkAkım'dan engellilere tekerlekli sandalye

16.01.2020 19:02 | Son Güncelleme: 16.01.2020 19:04

Rusya'nın Anapa şehrinden Kıyıköy'e uzanan ve Avrupa'ya doğal gaz akışının sağlandığı TürkAkım Projesi kapsamında, Kırklareli'nde engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye bağışında bulunuldu.

Kırklareli Valiliği önünde düzenlenen törende Vali Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz ile TürkAkım Projesi Sosyal Sorumluluk Koordinatörü Çağrı Aslan tarafından akülü tekerlekli sandalyeler sembolik olarak 6 engelliye teslim edildi.

Vali Bilgin yaptığı konuşmada, sosyal sorumluluk projelerine önem veren TürkAkım Projesi yürütücülerine teşekkür etti.

TürkAkım Projesi'nin açılışının 8 Ocak'ta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından gerçekleştirildiğini anımsatan Bilgin, projenin dünya açısında önemli olduğunu vurguladı.

Projenin Türkiye'ye ekonomik ve enerji açısından katkılarının büyük olduğunu anlatan Bilgin, doğal gazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktarıldığını dile getirdi.

Projenin aynı zamanda sosyal sorumluluk çalışmaları da olduğunu bildiren Bilgin, şunları kaydetti:

"Boru hatlarının geçtiği yerlerdeki yerleşim yerlerinde proje kapsamında ciddi sosyal sorumluluk projeleri yürütülmekte. Özellikle bugün de engelli vatandaşlarımıza akülü sandalyeler alındı. Bu akülü araçlar ile engelleri az da olsa ortadan kaldırıyoruz. Proje kapsamında 11 engelli vatandaşımıza tekerlekli sandalye alındı. Bugün ise sembolik olarak 6 vatandaşımıza sandalyelerini teslim ettik. Bunun yanı sıra hastanemize bağışlarda bulunuldu. Bu kapsamda TürkAkım'ı genel müdüründen çalışanlarına kadar teşekkür ederim."

Engelli vatandaşlardan Zehra Vatansever ise kendilerine akülü sandalye bağışında bulunan TürkAkım yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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