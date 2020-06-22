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TürkAkım'dan doğal gaz akışına bakım çalışmaları için 6 gün ara verilecek

TürkAkım boru hattından doğal gaz akışına, yıllık bakım ve genel inceleme çalışmaları kapsamında yarından itibaren 6 gün ara verilecek.

TürkAkım'dan doğal gaz akışına bakım çalışmaları için 6 gün ara verilecek
22.06.2020 12:59 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:02

TürkAkım boru hattından doğal gaz akışına, yıllık bakım ve genel inceleme çalışmaları kapsamında yarından itibaren 6 gün ara verilecek.

TürkAkım proje şirketinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl için öngörülen planlı bakım çalışmaları, Anapa'daki kara tesislerinde 3 gün, Kıyıköy'de yer alan alım terminalinde ise 6 gün sürecek. Çalışmalar dolayısıyla TürkAkım'ın her iki hattından sağlanan doğal gaz akışı, yarın sabahtan 29 Haziran sabahına kadar durdurulacak.

Çalışmalar kapsamında her iki tesiste kullanılan cihaz ve ekipmanların yıllık bakımları yapılacak, acil durum koruma sistemi ve sensörleri kontrol edilecek.

Bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, doğal gaz akışı Gazprom Export LLC tarafından belirlenen rakamlara göre yeniden sağlanacak.

Bakım çalışmaları kapsamında doğal gaz akışının geçici olarak durdurulması, Gazprom PJSC, Gazprom Export LLC, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, TürkAkım Gaz Taşıma AŞ ve boru hattının işletim şirketi South Stream Transport BV'nin de aralarında bulunduğu tüm tarafların onayıyla Kasım 2019'da planlandı.

Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım'ın ilk hattı Türkiye'ye gaz sağlarken, ikinci hat üzerinden Avrupa'ya gaz taşınıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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