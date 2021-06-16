TürkAkım'da doğalgaz akışı bakım çalışması nedeniyle geçici olarak durdurulacak

TürkAkım'da 22-29 Haziran tarihlerinde planlı bakım çalışması yapılacak.

TürkAkım'da 22-29 Haziran tarihlerinde planlı bakım çalışması yapılacak. Bu süre içerisinde doğalgaz akışı durdurulacak.

TürkAkım'ın her iki açık deniz hattından sağlanan doğalgaz akışı, 22 Haziran'dan 29 Haziran'a kadar planlı yıllık bakım ve inceleme çalışmaları için geçici olarak durdurulacak. Bakım çalışması, TürkAkım'ın açık deniz hatlarının işletimini üstlenen South Stream Transport B.V. tarafından gerçekleştirilecek.

TürkAkım, Rusya'dan başlayıp Karadeniz altından ilerleyerek Türkiye ve Avrupa'ya uzanan, birbirine paralel iki hattan oluşan bir doğalgaz boru hattıdır. Hatlardan her biri yıllık 15,75 milyar metreküp doğalgaz aktarım kapasitesine sahiptir.

TürkAkım üzerinden ticari doğalgaz aktarımı 1 Ocak 2020 tarihinde başladı. TürkAkım Boru Hattı'nın resmi açılışı, 8 Ocak 2020 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle gerçekleştirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı