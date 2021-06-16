TürkAkım boru hattına 22-29 Haziran'da yıllık bakım yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TürkAkım boru hattına 22-29 Haziran'da yıllık bakım yapılacak

TürkAkım boru hattına 22-29 Haziran'da yıllık bakım yapılacak
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

TürkAkım doğal gaz boru hattının deniz kısmında 22-29 Haziran'da planlı bakım çalışması yapılacağı bildirildi.

TürkAkım doğal gaz boru hattının deniz kısmında 22-29 Haziran'da planlı bakım çalışması yapılacağı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, bakım çalışmasının TürkAkım'ın açık deniz hatlarının işletimini üstlenen South Stream Transport B.V. tarafından gerçekleştirileceği ifade edildi.

Açıklamada TürkAkım'ın Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıdığı hatırlatılarak, "TürkAkım'ın her iki açık deniz hattından sağlanan doğal gaz akışı, 22 Haziran'dan 29 Haziran'a kadar planlı yıllık bakım ve inceleme çalışmaları için geçici olarak durdurulacak." ifadesi kullanıldı.

TürkAkım, Rusya'dan başlayıp Karadeniz altından ilerleyerek Türkiye ve Avrupa'ya uzanan, birbirine paralel iki hatlı bir doğal gaz boru hattından oluşuyor. Hatlardan her biri yıllık 15,75 milyar metreküp doğal gaz aktarım kapasitesine sahip.

TürkAkım üzerinden ticari doğal gaz aktarımı 1 Ocak 2020 tarihinde başladı. TürkAkım Boru Hattı'nın resmi açılışı, 8 Ocak 2020'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

Beyşehir Gölü'ndeki nilüferleri koparan yandı! Cezası 73 bin lira
Beyşehir Gölü'ndeki nilüferleri koparan yandı! Cezası 73 bin lira

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Altun Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Enis Arıkan Burak Yamantürk Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ozan Tufan Şenol Güneş Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TürkAkım boru hattına 22-29 Haziran'da yıllık bakım yapılacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 11:43:00. #1.14#

title