Türkakım Ana Ölçüm İstasyonu Hizmet Alımı İhalesi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ), tahmini bedeli 661 bin 568 lira olan TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı ana ölçüm istasyonu mühendislik hizmet alımı ihalesine 4 firma teklif verdi.



İhalede en düşük teklif, 672 bin lirayla Tüm Mühendislik Müşavirlik ve Müteahhitlik AŞ'den geldi.



BOTAŞ Genel Müdürlüğü binasında yapılan ihaleye, firmaların teknik ve mali teklif zarfları açılarak başlandı. İncelemede 4 firmanın da idari şartnamede istenilen belgeleri sundukları belirlendi.



İhalede en düşük teklifi, 672 bin lirayla Tüm Mühendislik Müşavirlik ve Müteahhitlik AŞ verdi.



TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı ana ölçüm istasyonu mühendislik hizmet alımı ihalesine teklif veren diğer firmalar ve önerdikleri rakamlar ise şöyle:



- FSL Firma Sağlık Lisansları Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik Ltd. Şti ve MTU Mühendislik Tasarım Uygulama Merkezi Ltd. Şti. İş Ortaklığı: 2 milyon 450 bin lira



- Tümaş Türk Mühendislik Müşavirlik ve Müteahhitlik AŞ: 845 bin lira



Su-Yapı Mühendislik ve Müşavirlik AŞ: 795 bin lira