TürkAkım alım terminalinin yüzde 95'i tamamlandı

14.08.2019 23:28

TürkAkım doğal gaz boru hattının Kıyıköy'de bulunan alım terminali inşaatının yüzde 95'i tamamlandı.

Rus gazını Türkiye'ye ulaştıracak ve buradan da Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattının Trakya kıyısındaki Kıyıköy'de bulunan alım terminalindeki inşaat çalışmalarının yüzde 95'i tamamlandığı bildirildi.

TürkAkım proje şirketinden yapılan açıklamada, çalışmaların takvime uygun şekilde ilerlediği ve doğal gaz akışının 2019 sonunda başlamasının öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, yüzde 95'i tamamlanan inşaat çalışmalarında, 100 kadarı proje bölgesinden olmak üzere doğrudan ve dolaylı bin 700'ü aşkın kişinin istihdam edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"TürkAkım alım terminali, Trakya bölgesinde Kıyıköy beldesi yakınında hayata geçiriliyor. Alım terminali işletime girdiğinde, doğal gazın Türkiye iletim şebekesine girmeden önce akışını, sıcaklığını, basıncını ve bileşimini ölçecek. TürkAkım, yılda 31,5 milyar metreküp doğal gaz aktarım kapasitesine sahip olacak. Bu rakam, 15 milyon hanenin yıllık enerji talebine karşılık geliyor." - İSTANBUL

Kaynak: İHA