Türk zırhlısı Avrupa'da yeni ihracat peşinde
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Türk zırhlısı Avrupa'da yeni ihracat peşinde

Anadolu Ajansı / Nurol Makina - Haberler | Güncel

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen zırhlı muharebe araçlarından Ejder Yalçın 4x4, Avrupa'da yeni ihracat başarıları kovalıyor.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen zırhlı muharebe araçlarından Ejder Yalçın 4x4, Avrupa'da yeni ihracat başarıları kovalıyor.

Güvenlik ve savunma sanayisi ürünlerinin sergilendiği, savunma teknolojilerine yönelik konferanslar düzenlenen Uluslararası Savunma Fuarı Bratislava (IDEB 2021), Slovakya'nın başkenti Bratislava'da başladı.

Özellikle Orta Avrupa'daki iş bağlantıları için fırsatlar sunan IDEB kapsamında, silahlı kuvvetlerce gerçekleştirilen çeşitli gösterilere de yer veriliyor.

Alınan bilgiye göre, bir süredir Orta Avrupa ülkelerine yönelik satış, pazarlama ve iş geliştirme faaliyetleri yürüten Nurol Makina, Türkiye'de "Ejder Yalçın", Macaristan'da "Gidran" olarak bilinen 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç ile fuara katıldı. Böylece Gidran ilk kez bir savunma sanayisi fuarında ihtiyaç makamları ve sektör profesyonellerinin karşısına çıkmış oldu.

Ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için Ejder Yalçın 4x4'ü tercih eden bölge ülkelerinden Macaristan, araca Gidran adını vermişti. Bu, Ejder Yalçın'ın Avrupa Birliği ülkelerine ilk ihracatı olarak dikkati çekerken, araçların partiler halinde teslimatı sürüyor.

Gidran için Ejder Yalçın 4x4'e Macar ordusuna özgü donanımlar kazandırıldı. Bununla beraber araca mobilite, ergonomi gibi birçok hususta ekstra iyileştirmeler yapıldı.

Ejder Yalçın 4x4, 2017'de Slovakya'daki "Endüstri Günü" etkinliğinde, Slovakya ordusunun gelecek dönemde envanterine dahil etmeyi düşündüğü araçlarla ilgili testlerde boy göstermişti.

Araçlar, test için hazırlanan ve çeşitli zorluklar içeren parkurda güç, dayanıklılık ve hareket kabiliyetlerini sergiledi.

İlk kez 2018'de tanıtıldı

Nurol Makina, 2018 yılındaki fuarda Ejder Yalçın'ı ilk kez Slovakya'da tanıtmıştı.

Slovakya ordusu, 10 yıllık periyotta bir dizi modernizasyon ve envanter yenileme çalışması yapmayı planlıyor. Bu kapsamda envantere eklenecek 4x4 zırhlı muharebe araçları önemli bir yer tutuyor. Slovakya'nın bu süre içinde yüzlerce zırhlı aracı envanterine eklemesi bekleniyor.

Ejder Yalçın, birçok ülke tarafından ulusal misyonlarının yanı sıra NATO ve Birleşmiş Milletler görevlerinde etkin olarak kullanılıyor.

Araç, farklı coğrafyalardaki kullanımlardan elde edilen geri bildirimlerle sürekli geliştiriliyor.

Ejder Yalçın, muharebede kendini kanıtlamış bir araç olarak görev çeşitliliği, hareket kabiliyeti ve koruma performansları açısından en gelişmiş ve rekabetçi 4x4 zırhlı araçlardan biri olarak gösteriliyor.

Türk zırhlısı Avrupa'da yeni ihracat peşinde
Türk zırhlısı Avrupa'da yeni ihracat peşinde
Türk zırhlısı Avrupa'da yeni ihracat peşinde
Türk zırhlısı Avrupa'da yeni ihracat peşinde

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurol Makina

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