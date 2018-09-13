Türk Zırhlı Araç Konvoyu İdlib'te

İdlib yakınlarındaki Kafr Lusin noktasından Suriye'ye giriş yapan zırhlı araçlardan oluşan Türk askeri konvoyu, Hama'nın kuzey yakınlarındaki Türk gözlem noktalarına ilerliyor.

İdlib yerel basınında yer alan habere göre, iki gruptan oluşan konvoyda askerlerin, gelişmiş silahların bulunduğu ve konvoylardan birinin Hama'nın kuzey bölgesinde Murak kasabası yakınlarındaki gözlem noktalarına, diğerinin ise İdlib'in doğu kısmında bulunan Sarman gözetleme noktasına doğru ilerlediği belirtildi.

Türkiye, Rusya ve İran, Kazakistan'ın Astana şehrindeki toplantıda Suriye'de gerilimin azaltılması için bölgeler oluşturma kararı almıştı. Türkiye de kararın uygulanması için İdlib'te 12 gözetleme bölgesi oluşturmuştu. Suriye rejim güçlerinin bölgedeki muhalif kuvvetleri İdlib'e sürmesinin ardından Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin desteklediği PKK'nin Suriye kolu PYD/YPG'nin bulunduğu bölgeler dışında İdlib muhaliflerin kaldığı tek merkez olarak kalmıştı. Suriye, İdlib'i ele geçirmek için şehrin etrafını muhasara etmiş durumda. Türkiye, Rusya ve İran'ın Tahran'da yaptığı görüşmelerde Türkiye, İdlib'e müdahalenin büyük faciaya yol açacağını dile getirmiş ve müdahaleden kaçınılmasını istemişti. BM de 3 milyon kişinin yaşadığı İdlib'e müdahalenin bölgede insanı drama yol açacağını belirtmişti.

Halen bölgede ABD, Rusya ve İran kuvvetleri bulunuyor. Suriye'nin muhaliflere karşı kimyasal silah kullanması halinde ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye'ye müdahale edeceğini açıkladı. - İDLİB