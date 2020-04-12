Türk zeytinyağı Nova Vera, dünyanın en iyileri listesine girdi Nova Vera, Los Angeles zeytinyağı yarışmasında aldığı altın madalyanın ardından, Dünyanın En İyi 100 zeytin yağını belirlemek üzere İspanya'da gerçekleştirilen yarışmada 'EVOOLEUM 100' listesinde 14. sırada yer aldı.

Nova Vera, Los Angeles zeytinyağı yarışmasında aldığı altın madalyanın ardından, Dünyanın En İyi 100 zeytin yağını belirlemek üzere İspanya'da gerçekleştirilen yarışmada 'EVOOLEUM 100' listesinde 14. sırada yer aldı. Kaynak: Dunya.com