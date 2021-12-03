Ortak Temas Merkezinin Kuruluşunun Beşinci Yıldönümünde Toplantı Gerçekleştirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ortak Temas Merkezinin Kuruluşunun Beşinci Yıldönümünde Toplantı Gerçekleştirildi

Habermetre - Haberler | Toplum
Ortak Temas Merkezinin Kuruluşunun Beşinci Yıldönümünde Toplantı Gerçekleştirildi

Türkiye-Yunanistan ve Bulgaristan'ın sınırda yaşanan sorunların çözümü için 3 ülke arasında oluşturulan 'Ortak Temas Merkezi'nin kuruluşunun 5. yıldönümü münasebetiyle bir toplantı gerçekleştirildi.

Türkiye-Yunanistan ve Bulgaristan'ın sınırda yaşanan sorunların çözümü için 3 ülke arasında oluşturulan 'Ortak Temas Merkezi'nin kuruluşunun 5. yıldönümü münasebetiyle bir toplantı gerçekleştirildi.

25 Kasım 2016 tarihinde 3 ülkenin İçişleri Bakanları tarafından açılışı yapılan Ortak Temas Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya üç ülkeden heyetler katıldı.

Toplantıda Ortak Temas Merkezi'nin kuruluşuna uygun şekilde yasadışı göç, suçla mücadelede etkinliğin arttırılması, polis ve gümrük birimleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi yetkili makamlar arasında bilgi alışverişinin geliştirilmesi ve vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulma yönünde iş birliği faaliyetlerine katkı sağlanması konuları görüşüldü.

Ortak Temas Merkezinin Kuruluşunun Beşinci Yıldönümünde Toplantı Gerçekleştirildi

Ortak Temas Merkezinin Kuruluşunun Beşinci Yıldönümünde Toplantı Gerçekleştirildi

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title