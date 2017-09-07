Türk-Yunan Futbolcular Dostluk Maçında Buluştu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalıkgücü Belediyespor ile Yunanistan'ın Midilli Adası 3. Lig takımlarından Agias Paraskevis, Türk-Yunan dostluğu için karşılaştı.



Dostluk maçı, Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'nda gerçekleşti.



Ayvalıkgücü Belediyespor'un takım kaptanı Serhat'ın attığı iki golle 2-0 kazanılan maçın ardından her iki takımın oyuncuları ev sahibi takımın tesislerinde yemek yedi.



Ayvalık Belediye Meclis Üyesi Ufuk Ova'nın öncülüğünde organize edilen karşılaşma sonrasında her iki kulübün yöneticileri bir araya gelerek futbol adına görüş alışverişinde bulundu.



Agias Paraskevis teknik direktörü Christos Pelekis, en kısa zamanda Ayvalıkgücü Belediyespor'u Midilli'de ağırlamak istediklerini söyledi.



Ayvalıkgücü Belediyesi Kulübü yöneticileri de gecenin sonunda Agias Paraskevis Kulübü'nün yönetici ve sporcularına çeşitli hediyeler verdi.