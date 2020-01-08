Türk-Yunan anlaşmazlıkları niçin giderilemiyor? Taraflar neden Lahey Adalet Divanına başvurmuyor?

08.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:20

Türkiye ile Yunanistan arasında yıllardan bu yana süregelen Ege anlaşmazlıklarına neden bir çözüm bulunamıyor? Savaş istemediklerini resmen açıklayan taraflar, yarım asırdır sürdürdükleri müzakere ve diyalog yöntemlerinden sonuç alamıyorsa, neden Lahey Adalet Divanı veya diğer uluslararası mahkemelere başvurmaktan kaçınıyor?



Bunun birçok nedeni olduğu varsayılıyor. Sorunun tarihi kökleri olduğuna, coğrafi yapının buna izin vermediğine ya da bunun bir rekabet olduğuna inanlar var. Euronews.com'da Görüntüle