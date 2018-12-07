Türk Yükseköğretimi Dünyaya Açılıyor

AVRASYA Yükseköğretim Zirvesi (EURIE), Türk yükseköğretiminin dünyaya açılmasını daha etkin bir hale getirmek ve Türkiye'deki üniversitelerin dünyanın marka üniversiteleri ile farklı alanlarda işbirliği yapmasına zemin hazırlamak amacıyla dördüncüsünü gerçekleştirecek.

Dünyanın en büyük üçüncü yükseköğretim zirvesi olan ve 4'üncüsü gerçekleşecek olan EURIE 27 Şubat-1 Mart 2019 tarihleri arasında Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak.

70'TEN FAZLA ÜLKEDEN 2 BİN 500'ÜN ÜZERİNDE KATILIMCI

Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) desteği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) katkılarıyla 2019'da 4'üncüsü düzenlenecek olan Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'ne geçtiğimiz yıl 70'den fazla ülkeden 2 bin 500'ün üzerinde rektör, rektör yardımcısı, akademisyen ve uluslararası eğitim sektöründen uzman katıldı.

Üniversiteler arasında bilimsel iş birlikleri, öğrenci ve öğretim elemanı değişimleri; kurumlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı ile networking zemini sağlayan EURIE 2019'da bu sayının daha da artması bekleniyor.

40'TAN FAZLA OTURUM 100 UZMAN KONUŞMACI

Konferans programında 40'dan fazla oturumda 100 uzman konuşmacı, uluslararası eğitim ve yükseköğretimde son trendler, uluslararası sıralamalar ve kalite güvencesi, online eğitim gibi konularda sunumlar yapacak. Konuşmacılar arasında ABD, Kanada, Çin, İngiltere, Hollanda, Belçika, İtalya, İspanya, Tunus, Fas, Rusya, Malezya, Meksika gibi ülkelerden katılanüst düzey yöneticiler ve akademisyenler olacak. Expo alanında ise birçok ülke toplu halde kendi üniversitelerinin ve ülkelerinin yükseköğretim sistemlerini tanıtıyor olacak. Prestijli Türk üniversiteleri ise Study in Turkey markası altında Expo alanında yer alacak. - İstanbul