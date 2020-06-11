Türk YouTuber Nevzat Özkur, Messi'nin rekorunu kırdı
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Türk YouTuber Nevzat Özkur, Messi'nin rekorunu kırdı

Sporcu kimliğiyle bilinen YouTuber Nevzat Özkur, son videosunda dünyaca ünlü futbolcuların rekorlarını kırmayı denedi.

Türk YouTuber Nevzat Özkur, Messi'nin rekorunu kırdı
11.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:24

Sporcu kimliğiyle bilinen YouTuber Nevzat Özkur, son videosunda dünyaca ünlü futbolcuların rekorlarını kırmayı denedi. Günler öncesinden, yapacağı bu rekor denemesini takipçilerine duyuran Özkur, dün yayınladığı videosunda 5 ayrı rekor denemesinin sonuçlarını takipçileri ile paylaştı.

YouTube'da özellikle futbolseverlerin yakından tanıdığı, başarılı videolarıyla gündeme gelen futbolcu Nevzat Özkur, yayınladığı videoda önemli bir başarıya imza attı. Paylaştığı videoda 5 farklı rekor denemesi yapan Nevzat Özkur, dünyaca ünlü futbolcular Lionel Messi ve Iker Casillas'ın rekorlarını geride bırakmayı başarırken, kısa zamanda trend videolar arasına girdi.

Türk YouTuber Nevzat Özkur, önce Messi'nin 18 metre yükseklikten gelen topu düşürmeden sektirme rekorunu aynı yükseklikten deneyerek kırmayı başardı. Ardından Özkur'un bir diğer denemesi ise Casillas'ın orta sahadan 60 saniyede attığı gol sayısını geride bırakması oldu. Rekorların yer aldığı videoyu kanalında paylaşan ünlü Youtuber'ın bu videosu saatler içinde on binlerce kişi tarafından izlendi.

Nevzat Özkur Kimdir?

Nevzat Özkur 1998 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Küçük yaşlarda futbol oynamaya başlayıp, spor alanında kendini geliştiren Nevzat Özkur aynı zamanda öğrenimini "Beden Eğitimi ve Spor" bölümünde yüksek lisans yaparak devam ettiriyor.

22 yaşındaki Türk YouTuber, dijital platformda eğlenceli futbol videoları ile tanındı. Youtube tarafından da onaylanan kanalında 500 bin takipçi sayısına ve 90 milyon izlenme sayısına ulaşan Nevzat Özkur her hafta yeni bir video ile takipçilerinin karşısına çıkıyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Manşet

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