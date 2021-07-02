Türk yıldızlarından Çorum semalarında selamlama uçuşu
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Türk yıldızlarından Çorum semalarında selamlama uçuşu

Türk yıldızlarından Çorum semalarında selamlama uçuşu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları", Çorum'da selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları", Çorum'da selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri, Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte 6 uçaktan oluşan tim, Çorum semalarına ay yıldız çizdi. Türk yıldızlarınız, ay yıldız çizimini tamamlamasıyla Kadeş meydanındaki vatandaşlar timi alkışladı. Türk yıldızlarının selamlama uçuşuna yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, "Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri, Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Türk Yıldızları'nın ortaklaşa organizasyonuyla Türk yıldızlarının gösterisinde Kadeş meydanında izledik. Geçen sene böyle programımız vardı. Ancak pandemi nedeniyle gösteriyi gerçekleştiremedik. Gelecek yıl içinde talebimizi ilettik. İnşallah Türk yıldızlarımız gelecek yılda gösteri yapacak" dedi. - ÇORUM

Türk yıldızlarından Çorum semalarında selamlama uçuşu
Türk yıldızlarından Çorum semalarında selamlama uçuşu
Türk yıldızlarından Çorum semalarında selamlama uçuşu
Türk yıldızlarından Çorum semalarında selamlama uçuşu
Türk yıldızlarından Çorum semalarında selamlama uçuşu
Türk yıldızlarından Çorum semalarında selamlama uçuşu
Türk yıldızlarından Çorum semalarında selamlama uçuşu
Türk yıldızlarından Çorum semalarında selamlama uçuşu
Türk yıldızlarından Çorum semalarında selamlama uçuşu
Türk yıldızlarından Çorum semalarında selamlama uçuşu
Türk yıldızlarından Çorum semalarında selamlama uçuşu
Türk yıldızlarından Çorum semalarında selamlama uçuşu
Türk yıldızlarından Çorum semalarında selamlama uçuşu
Türk yıldızlarından Çorum semalarında selamlama uçuşu
Türk yıldızlarından Çorum semalarında selamlama uçuşu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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