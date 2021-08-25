TÜRK YILDIZLARI, ZAFER İÇİN GÖKYÜZÜNDE AY YILDIZ ÇİZDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TÜRK YILDIZLARI, ZAFER İÇİN GÖKYÜZÜNDE AY YILDIZ ÇİZDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Mücadele'nin kilit şehri Afyonkarahisar, Büyük Taarruz'un 99. yılını kutluyor.

MİLLİ Mücadele'nin kilit şehri Afyonkarahisar, Büyük Taarruz'un 99. yılını kutluyor. Büyük Taarruz Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Türk Yıldızları, Afyonkarahisar semalarında büyük zafer için ay yıldız simgesi çizdi. Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları, Büyük Taarruz Zafer Haftası etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar semalarında gösteri yaptı. Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi takımı olan Türk Yıldızları, 6 uçağın yer aldığı bir gösteri gerçekleştirdi. Yaptıkları gösteriler ilgiyle izlenen Türk Yıldızları, tarihi Afyon Kalesi ve üzerinde tur atarak gökyüzünde özel ay ve yıldız figürü çizdi. Gösteriler için herhangi bir toplanma alanı oluşturulmazken, Afyonkarahisarlılar evlerinden, Hıdırlık mesire alanından ve yüksek binaların çatılarından gösterileri izledi.

TÜRK YILDIZLARI, ZAFER İÇİN GÖKYÜZÜNDE AY YILDIZ ÇİZDİ
TÜRK YILDIZLARI, ZAFER İÇİN GÖKYÜZÜNDE AY YILDIZ ÇİZDİ
TÜRK YILDIZLARI, ZAFER İÇİN GÖKYÜZÜNDE AY YILDIZ ÇİZDİ
TÜRK YILDIZLARI, ZAFER İÇİN GÖKYÜZÜNDE AY YILDIZ ÇİZDİ
TÜRK YILDIZLARI, ZAFER İÇİN GÖKYÜZÜNDE AY YILDIZ ÇİZDİ
TÜRK YILDIZLARI, ZAFER İÇİN GÖKYÜZÜNDE AY YILDIZ ÇİZDİ
TÜRK YILDIZLARI, ZAFER İÇİN GÖKYÜZÜNDE AY YILDIZ ÇİZDİ
TÜRK YILDIZLARI, ZAFER İÇİN GÖKYÜZÜNDE AY YILDIZ ÇİZDİ
TÜRK YILDIZLARI, ZAFER İÇİN GÖKYÜZÜNDE AY YILDIZ ÇİZDİ
TÜRK YILDIZLARI, ZAFER İÇİN GÖKYÜZÜNDE AY YILDIZ ÇİZDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dövizdeki dalgalanma başta olmak üzere yaşadığımız hadiseler sebebiyle bir miktar düşen milli gelirimizi en kısa sürede...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dövizdeki dalgalanma başta olmak üzere yaşadığımız hadiseler sebebiyle bir miktar düşen milli gelirimizi en kısa sürede...
Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde teröristlerin kullandığı 28 hedef hava harekatıyla imha edildi
Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde teröristlerin kullandığı 28 hedef hava harekatıyla imha edildi
Irak'ın kuzeyindeki Asos'a hava harekatı! 28 hedef imha edildi
Irak'ın kuzeyindeki Asos'a hava harekatı! 28 hedef imha edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Vladimir Putin Mustafa Şentop Zeynep Gül Yılmaz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Düm Tek Tek Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Gervinho Mert Günok Mesut Özil Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
TÜRK YILDIZLARI, ZAFER İÇİN GÖKYÜZÜNDE AY YILDIZ ÇİZDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 13:20:56. #1.16#

title