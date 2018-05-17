Türk Yıldızları ve Solo Türk Nefes Kesti

Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları'nın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Samsun'da yapacağı gösteri öncesindeki prova uçuşları nefes kesti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Samsun'da 1 haftaya yayıldı. En merakla beklenen etkinlik ise Türk Yıldızları ile Solo Türk'ün Samsun semalarında yaptığı akrobasi gösteri olarak biliniyor. 19 Mayıs'ta yapılacak gösteriler öncesinde Türk Yıldızları ve Solo Türk'ün pilotları Samsun semalarında deneme uçuşları ve provalar gerçekleştirdi. Aslını aratmayan provalar vatandaşlardan tam not alırken, zorluk derecesi yüksek hareketler ise yürekleri ağza getirdi.

Solo Türk ve Türk Yıldızları Uçak Gösteri 19 Mayıs'ta saat 16.00'da Doğu Park semalarında yapılacak. - SAMSUN