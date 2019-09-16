Türk Yıldızları TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı'nda

Türk Yıldızları TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı'nda

Türk Yıldızları TEKNOFEEST kapsamında İstanbul Boğazı üzerinde gösteri uçuşu düzenledi.

16.09.2019 15:10
Türk Yıldızları TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı'nda

Türk Yıldızları TEKNOFEEST kapsamında İstanbul Boğazı üzerinde gösteri uçuşu düzenledi.


7-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali öncesi Türk Yıldızları İstanbul semalarında eşsiz bir gösteri düzenledi.


Atatürk Havalimanı'ndan havalanan Türk Yıldızları İstanbul Boğazı üzerinde 2 tur gösteri uçuşu düzenledi Yavuz Sultan Selim köprüsü üzerinden dönen Türk Yıldızlarının uçuşlarına sahil kenarlarında toplanan vatandaşlar ilgiyle izledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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