KONYA TÜRK YILDIZLARI'NIN ŞEHİT PİLOTU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI
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KONYA TÜRK YILDIZLARI'NIN ŞEHİT PİLOTU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da dün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi olan Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi uçağın düştüğü kazada şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in (34) cenazesi, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Trabzon'a uğurlandı.

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KONYA'da dün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi olan Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi uçağın düştüğü kazada şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in (34) cenazesi, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Trabzon'a uğurlandı.

Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu 134'üncü Filo Komutanlığı'na bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağı, eğitim uçuşu için havalandıktan kısa süre sonra Aslım çöplük alanına düştü. Kazada, Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep şehit oldu. Şehit Gençcelep'in uçağın organize sanayi bölgesindeki iş yerlerine düşmesini önlemek için boş araziye manevra yaptığı üzerinde durulduğu belirtildi.

ŞEHİT EŞİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Şehit Pilot Yüzbaşı Gençcelep için bugün 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Konya Valisi Vahdettin Özkan, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, mesai arkadaşları, eşi Nurcan, çocukları Kayra (8) ve Kaan (3), annesi Nuray ve babası Mehmet Gençcelep katıldı. Nurcan Gençcelep, eşinin cenazesi askerler tarafından omuzlara alındığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı, "Bizi nasıl bırakıp gidiyorsun" dedi. Bu sırada oğlu Kayra Gençcelep de babasının tabutunu bakıp ağladı. Olan bitenden Kaan ise bir eliyle kendisine verilen simidi yerken, diğer eliyle de ağabeyinin elinden tuttu. Şehit Gençcelep'in cenazesi, ailesinin de bulunduğu askeri uçakla memleketi Trabzon'a uğurlandı.

2003 YILINDA HAVA HARP OKULUNA GİRDİ

2003 yılında Hava Harp Okulu'na giren Gençcelep, 2007 yılında teğmen rütbesiyle İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda göreve başladı. Farklı üs komutanlıklarında görev yapan şehit Gençcelep, en son yine 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na atandı. Burada Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi Türk Yıldızları'nda yaklaşık 100 saat uçuş yaptı.

KONYA TÜRK YILDIZLARI'NIN ŞEHİT PİLOTU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI
KONYA TÜRK YILDIZLARI'NIN ŞEHİT PİLOTU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI
KONYA TÜRK YILDIZLARI'NIN ŞEHİT PİLOTU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI
KONYA TÜRK YILDIZLARI'NIN ŞEHİT PİLOTU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI
KONYA TÜRK YILDIZLARI'NIN ŞEHİT PİLOTU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI
KONYA TÜRK YILDIZLARI'NIN ŞEHİT PİLOTU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI
KONYA TÜRK YILDIZLARI'NIN ŞEHİT PİLOTU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI
KONYA TÜRK YILDIZLARI'NIN ŞEHİT PİLOTU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI
KONYA TÜRK YILDIZLARI'NIN ŞEHİT PİLOTU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI
KONYA TÜRK YILDIZLARI'NIN ŞEHİT PİLOTU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI
KONYA TÜRK YILDIZLARI'NIN ŞEHİT PİLOTU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI
KONYA TÜRK YILDIZLARI'NIN ŞEHİT PİLOTU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI
KONYA TÜRK YILDIZLARI'NIN ŞEHİT PİLOTU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI
KONYA TÜRK YILDIZLARI'NIN ŞEHİT PİLOTU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI
KONYA TÜRK YILDIZLARI'NIN ŞEHİT PİLOTU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI
KONYA TÜRK YILDIZLARI'NIN ŞEHİT PİLOTU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI
KONYA TÜRK YILDIZLARI'NIN ŞEHİT PİLOTU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI
KONYA TÜRK YILDIZLARI'NIN ŞEHİT PİLOTU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI
KONYA TÜRK YILDIZLARI'NIN ŞEHİT PİLOTU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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