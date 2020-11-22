Türk Yıldızları'nın Mardin semalarındaki gösterisi hayran bıraktı
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Türk Yıldızları'nın Mardin semalarındaki gösterisi hayran bıraktı

22.11.2020 16:25 | Son Güncelleme: 22.11.2020 16:50

Türk Yıldızları, Mardin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlamaları kapsamında selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Yıldızları, Mardin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlamaları kapsamında selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

101 yıl önce Mardin'in Milli Mücadele döneminde önce İngilizlerin, daha sonra Fransız komutan Norman önderliğindeki silahlı güçler tarafından işgal girişiminin direnerek engellemesinin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Mardin Onur Günü etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Türk Yıldızları tarafından kadim şehrin semalarında selamlama uçuşu yapıldı. Tarihi Kartal Kalesinin etrafında dizilen soba boruları sayesinde kan dökülmeden bertaraf edilen Fransız işgalinden kurtulan Mardin'in semalarında gerçekleşen selamlama uçuşu vatandaşları hayran bıraktı.

-İHA-

Türk Yıldızları'nın Mardin semalarındaki gösterisi hayran bıraktı
Türk Yıldızları'nın Mardin semalarındaki gösterisi hayran bıraktı
Türk Yıldızları'nın Mardin semalarındaki gösterisi hayran bıraktı
Türk Yıldızları'nın Mardin semalarındaki gösterisi hayran bıraktı
Türk Yıldızları'nın Mardin semalarındaki gösterisi hayran bıraktı
Türk Yıldızları'nın Mardin semalarındaki gösterisi hayran bıraktı
Türk Yıldızları'nın Mardin semalarındaki gösterisi hayran bıraktı
Türk Yıldızları'nın Mardin semalarındaki gösterisi hayran bıraktı
Türk Yıldızları'nın Mardin semalarındaki gösterisi hayran bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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