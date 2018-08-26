Türk Yıldızları'nın Gösterisi Nefes Kesti
- Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kestiAFYONKARAHİSAR - Zafer Haftası'nın 96. yıldönümü kutlamaları kapsamında Afyonkarahisar'da gösterişi uçuşu yapan Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları nefes kesen bir gösteriye imza attı.
- Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kesti
AFYONKARAHİSAR - Zafer Haftası'nın 96. yıldönümü kutlamaları kapsamında Afyonkarahisar'da gösterişi uçuşu yapan Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları nefes kesen bir gösteriye imza attı.
Afyon Kocatepe Üniversitesi semalarında gösteri yapan Türk Yıldızlarını izlemek isteyen vatandaşlar için valilik önünden ücretsiz seferler düzenlendi. Havalimanı'ndan kalkan uçaklar yaklaşık 45 dakika boyunca gökyüzünde birbirinden zor hareketler gerçekleştirdi. Binlerce kişi Türk Yıldızlarının unutulmaz gösterisini ilgiyle izledi.
7 uçağın yaptığı 20 ayrı akrobasi hareketi izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı. Vatandaşlar Türk Yıldızlarının gösterisini cep telefonları ve kameralarla kaydetti. Gösteriyi Orman ve Su İşleri Eski Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ile askeri erkan takip etti. Türk Yıldızlarının şehitler anısına gökyüzünde çizdiği kalp ise uzun süre alkışlandı. Vatandaşlar gösteriyi beğendiklerini, göğüslerinin kabardığını ve Türk Yıldızları ile gurur duyduklarını söyledi. Gösteri sonunda Türk Yıldızları yer ekibi vatandaşlara bol bol imza dağıtarak fotoğraf çektirdi.
Vatandaşlar ise gösteriden son derece memnun kaldıklarını belirterek gurur duyduklarını ifade ettiler.