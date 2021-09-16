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Türk Yıldızları'nın gösterisi iptal olunca römorkörlerin su gösterisini izlediler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Türk Yıldızları'nın gösterisi iptal olunca römorkörlerin su gösterisini izlediler

Zonguldak'ta Türk Yıldızları'nın selamlama ve gösteri uçuşu hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Zonguldak'ta Türk Yıldızları'nın selamlama ve gösteri uçuşu hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi. Gösteriyi izlemek için sahil bandına gelen vatandaşlar, liman açıklarında su gösterisini izledi.

Zonguldak Valiliğinin talebi doğrultusunda Tsk Havacılık Tanıtım Faaliyetleri kapsamında, kentin çeşitli yerlerinden görülebilecek şekilde Türk Yıldızları Ekibi tarafından düzenlenecek olan "Türk Yıldızları Zonguldak Selamlama-Gösteri Uçuşu" hava gösterisi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Program kapsamında yer alan "Zonguldak Liman Başkanlığı Römorkörleri Su Gösterisi" ise liman açıklarında gerçekleştirildi. Hava gösterisinin iptal olduğundan haber siz olan vatandaşlar sahil bandına akın etti. Ancak gösterinin iptal olduğunu öğrenince liman açıklarındaki römorkörlerin su gösterisini izledi.

Sahilde gezen bir vatandaş ise "Tesadüf oldu. Geldik ama hayal kırıklığına uğradık. Sahilde geziyoruz" diye konuştu. Yaklaşık yarım saat süren su gösterilerinde dört römorkör yer aldı. Gösterilerin ardından vatandaşlar sahil bandından ayrıldı. - ZONGULDAK

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