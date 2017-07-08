Türk Yıldızları'nı Simülasyonla Sevdirdiler

Çocuklara, Türk Yıldızları'nı sevdirmek ve tanıtmak amacıyla simülasyon ve satış tırı Konya'ya geldi.



Bir alışveriş merkezinin otoparkında düzenlenen Çocuk Film Festivali'nde hizmet veren tırlardan elde edilen gelir, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Vakfı aracılığıyla şehit ve gazi ailelerine destek olacak.



Çocukların yoğun ilgi gösterdiği simülasyon tırı, pazar günü akşama kadar 6-12 yaş arasındaki çocuklara hizmet verecek.



İlk defa simülasyon heyecanını yaşayan çocuklar, simülasyonu izledikten sonra tır girişinde bulunan Türk Yıldızları defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.



Daha sonra Türk Yıldızları'nın uçak posterlerini alan çocuklar, tır önünde fotoğraf çektirdi. Çocuklar, satış tırında bulunan çeşitli aksesuarlardan aldı.