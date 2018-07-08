Türk Yıldızları'ndan Yalvaç'ta Nefes Kesen Gösteri

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları tarafından yapılan 17. Yalvaç Pisidia Antiokheia Kültür Sanat ve Turizm Festivali kapsamındaki gösteri uçuşu binlerce insan tarafından beğeniyle izlendi.

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, Isparta'daki 17. Yalvaç Pisidia Antiokheia Kültür Sanat ve Turizm Festivali kapsamında gösteri uçuşu yaptı.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan Türk Yıldızları'nı izlemek için binlerce kişi, Yalvaç'taki yeni otogar alanı, Şahintepe ve Hıdır Tepesi'nde toplandı.

Türk Yıldızları gösterileri öncesinde Yalvaç yeni otogar alanında Yalvaç Belediyesi Mehter Takımı konseri de beğeniyle izlendi.

Gösteriler nefesleri kesti

Akrobasi gösterilerini izlemek için ilçede bir araya yaklaşık 15 bin kişi, 7 uçaktan oluşan Türk Yıldızları tarafından sunulan cross over, terste tırmanış ve dönüş, iniş takım kesişimi, çift kesişimi, iniş takımları terste selamlama, tip ucu ve üç boyutlu sema, pasaj geçişler, delta tono, ters-düz tono, açılım hareketlerini sergileyerek gökyüzüne kalp figürü çizdi. Yaklaşık 20 dakika süren gösteri sonunda pilotlar izleyicileri selamlayarak, semada gözden kayboldu.

Ellerinde Türk Bayraklarıyla nefes kesen gösterilere eşlik eden izleyiciler, Türk Yıldızları timine mensup alanda bulunan komutanlarla hatıra fotoğrafları çektirdi.

Başkan Tütüncü: "Bizlere haklı ve gururlu bir onur yaşattılar"

Bu yıl ilçede 17.'si gerçekleştirilen festival kapsamında, çoğu ilde bile gösteri yapmayan Türk Yıldızları'nın ilk kez Yalvaç'a geldiğini ifade eden Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Anadolu'da birçok ilin gösteri tekliflerine cevap bile vermeyen Türk Yıldızları, Anadolu'da küçük bir ilçe olmamıza rağmen bizleri kırmamış, bizlere haklı ve gururlu bir onur yaşatmıştır. Türk Yıldızları'nın bizimle buluşmasını sağlayan tüm teknik ekibe, pilotlarımıza ve Türk Hava Kuvvetlerimize özellikle teşekkürü bir borç bilirim. Doya doya bir festival yaşatmak için yoğun bir gayret göstermekteyiz" dedi. - ISPARTA