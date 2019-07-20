Türk Yıldızları'ndan KKTC'de gösteri uçuşu
TÜRK Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi takımı Türk Yıldızları, Girne'de yaptığı gösteri uçuşu ile nefes kesti.
TÜRK Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi takımı Türk Yıldızları, Girne'de yaptığı gösteri uçuşu ile nefes kesti.
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında Girne limanda gerçekleşen gösteriyi binlerce kişi izledi. Yarım saat süren Türk Yıldızları gösteri uçuşunda, 6 uçak yer aldı. Çeşitli akrobasi hareketlerinin yer aldığı gösteri vatandaşlar tarafından büyük bir coşku ve heyecanla takip edildi. Gösteri sırasında Türk Yıldızları tim lideri telsizle gösteri yerine bağlanarak, halkın bayramını kutladı.
- Lefkoşa
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında Girne limanda gerçekleşen gösteriyi binlerce kişi izledi. Yarım saat süren Türk Yıldızları gösteri uçuşunda, 6 uçak yer aldı. Çeşitli akrobasi hareketlerinin yer aldığı gösteri vatandaşlar tarafından büyük bir coşku ve heyecanla takip edildi. Gösteri sırasında Türk Yıldızları tim lideri telsizle gösteri yerine bağlanarak, halkın bayramını kutladı.
- Lefkoşa
Kaynak: DHA
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