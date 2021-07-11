Türk Yıldızları'ndan Kayseri semalarında gösteri uçuşu
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Türk Yıldızları'ndan Kayseri semalarında gösteri uçuşu

Türk Yıldızları'ndan Kayseri semalarında gösteri uçuşu
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Haberler | Güncel

TÜRK Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi 'Türk Yıldızları' Kayseri'de gösteri yaptı.

TÜRK Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi 'Türk Yıldızları' Kayseri'de gösteri yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi 'Türk Yıldızları' Kayseri semalarında gösteri uçuşu yaptı. 13.30'da başlayan ve Erkilet Havalimanı'ndan kalkan gösteri uçakları gökyüzüne ay yıldız çizdi. Uçaklar daha sonra kenti farklı noktalarında izlenebilecek şekilde akrobasi uçuşu gerçekleştirdi. Yarım saat süren gösteri uçuşlarını, bazı vatandaşlar apartmanların çatılarından bazıları ise balkonlarından takip etti.


Türk Yıldızları'ndan Kayseri semalarında gösteri uçuşu
Türk Yıldızları'ndan Kayseri semalarında gösteri uçuşu
Türk Yıldızları'ndan Kayseri semalarında gösteri uçuşu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan

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