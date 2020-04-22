Türk Yıldızları'ndan 23 Nisan'a özel gösteri Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan özel videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan özel videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. 'Meclis'in açılışının 100'üncü yılını ve tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz' başlığıyla paylaşılan videoda, "Türk Yıldızları bu gösteriyi bugünün küçüğü, yarının büyüğü, gelecek sağlıklı günlerimiz için evinde kalan sevgili çocuklarımız için uçtuk. Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun" denildi.

Kaynak: DHA