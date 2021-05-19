Türk Yıldızları'ndan 19 Mayıs'a özel klip
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Türk Yıldızları'ndan 19 Mayıs'a özel klip

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Türk Yıldızları, 19 Mayıs'a özel hazırlanan bir video klip paylaştı.

Türk Yıldızları, 19 Mayıs'a özel hazırlanan bir video klip paylaştı.

Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan ulusal akrotim ekibi Türk Yıldızları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel hazırlanan video klibi sosyal medya hesabından paylaştı. Türk Yıldızları'nın resmi hesabında yayınlanan klipte gösteri uçakları ile yapılan şovlara yer verilerek, "Sevgimiz hep genç kalacak! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.

(Ömer Faruk Karataş - Engin Yağcı/İHA)

Türk Yıldızları'ndan 19 Mayıs'a özel klip
Türk Yıldızları'ndan 19 Mayıs'a özel klip
Türk Yıldızları'ndan 19 Mayıs'a özel klip
Türk Yıldızları'ndan 19 Mayıs'a özel klip

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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