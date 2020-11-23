"Türk Yıldızları" Mardin semalarında gösteri uçuşu yaptı
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"Türk Yıldızları" Mardin semalarında gösteri uçuşu yaptı

23.11.2020 15:05 | Son Güncelleme: 23.11.2020 15:10

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları", Mardin'in onur günü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yaptı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları", Mardin'in onur günü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yaptı. Öğle saatlerinde 7 uçaktan oluşan tim, Mardin semalarında Türk bayrağının sembolü ay yıldızı çizdi, vatandaşları selamladı. Türk Yıldızları'nın nefes kesen gösterileri, tarihi yapılarla güzel görüntüler oluşturdu.

'Türk Yıldızları' Mardin semalarında gösteri uçuşu yaptı
'Türk Yıldızları' Mardin semalarında gösteri uçuşu yaptı
'Türk Yıldızları' Mardin semalarında gösteri uçuşu yaptı
'Türk Yıldızları' Mardin semalarında gösteri uçuşu yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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