"Türk Yıldızları" gösteri uçuşu yaptı
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"Türk Yıldızları" gösteri uçuşu yaptı

22.11.2020 14:53 | Son Güncelleme: 22.11.2020 15:54

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları", Mardin'in onur günü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yaptı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları", Mardin'in onur günü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yaptı.

Öğle saatlerinde 7 uçaktan oluşan tim, Mardin semalarında Türk bayrağının sembolü ay yıldızı çizdi, vatandaşları selamladı. Türk Yıldızları'nın nefes kesen gösterileri, tarihi yapılarla güzel görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 30 dakika süren Türk Yıldızları'nın gösterisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ve fotoğraf sanatçıları, tarihi yapıların ve evlerin damında cep telefonu ve kameralarıyla etkinliği kaydetti. Etkinliği izleyen fotoğrafçı Mustafa Erkar, "Güzel bir moral oldu. O kadar zevk aldık ki, çok kısa sürdü. Bilmiyorum belki uzun oldu ama bizim için kısa sürdü." dedi. Vatandaşlardan Mert Sarıyıldız da "Çok güzel, çok keyifliydi. Pilotları tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

'Türk Yıldızları' gösteri uçuşu yaptı
'Türk Yıldızları' gösteri uçuşu yaptı
'Türk Yıldızları' gösteri uçuşu yaptı
'Türk Yıldızları' gösteri uçuşu yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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