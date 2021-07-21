Türk Yıldızları, KKTC'de gösteri/selamlama uçuşu gerçekleştirdi
Kıbrıs Barış Harekatı ile "KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 47'nci Yıl Dönümü" etkinlikleri KKTC bayrağı F-16 uçuşları Türk Yıldızları'nın KKTC'de gösteri/selamlama uçuşu gerçekleştirmesi Kıbrıs Barış Harekatı ile "KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 47'nci Yıl Dönümü" etkinlikleri...
Kıbrıs Barış Harekatı ile "KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 47'nci Yıl Dönümü" etkinlikleri
KKTC bayrağı
F-16 uçuşları
Türk Yıldızları'nın KKTC'de gösteri/selamlama uçuşu gerçekleştirmesi Kıbrıs Barış Harekatı ile "KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 47'nci Yıl Dönümü" etkinlikleri kapsamında, F-16'larımızın yanı sıra Türk Yıldızları tarafından KKTC'de gösteri/selamlama uçuşu gerçekleştirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı