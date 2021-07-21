Türk Yıldızları, KKTC'de gösteri/selamlama uçuşu gerçekleştirdi

Kıbrıs Barış Harekatı ile "KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 47'nci Yıl Dönümü" etkinlikleri KKTC bayrağı F-16 uçuşları Türk Yıldızları'nın KKTC'de gösteri/selamlama uçuşu gerçekleştirmesi Kıbrıs Barış Harekatı ile "KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 47'nci Yıl Dönümü" etkinlikleri...