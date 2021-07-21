Türk Yıldızları, KKTC'de gösteri/selamlama uçuşu gerçekleştirdi
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Türk Yıldızları, KKTC'de gösteri/selamlama uçuşu gerçekleştirdi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kıbrıs Barış Harekatı ile "KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 47'nci Yıl Dönümü" etkinlikleri KKTC bayrağı F-16 uçuşları Türk Yıldızları'nın KKTC'de gösteri/selamlama uçuşu gerçekleştirmesi Kıbrıs Barış Harekatı ile "KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 47'nci Yıl Dönümü" etkinlikleri...

Kıbrıs Barış Harekatı ile "KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 47'nci Yıl Dönümü" etkinlikleri

KKTC bayrağı

F-16 uçuşları

Türk Yıldızları'nın KKTC'de gösteri/selamlama uçuşu gerçekleştirmesi Kıbrıs Barış Harekatı ile "KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 47'nci Yıl Dönümü" etkinlikleri kapsamında, F-16'larımızın yanı sıra Türk Yıldızları tarafından KKTC'de gösteri/selamlama uçuşu gerçekleştirildi.

Türk Yıldızları, KKTC'de gösteri/selamlama uçuşu gerçekleştirdi
Türk Yıldızları, KKTC'de gösteri/selamlama uçuşu gerçekleştirdi
Türk Yıldızları, KKTC'de gösteri/selamlama uçuşu gerçekleştirdi
Türk Yıldızları, KKTC'de gösteri/selamlama uçuşu gerçekleştirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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