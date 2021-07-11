Türk Yıldızları Kayseri'de gösteri uçuşu yaptı
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Türk Yıldızları Kayseri'de gösteri uçuşu yaptı

Türk Yıldızları Kayseri'de gösteri uçuşu yaptı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, Kayseri'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, Kayseri'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Yıldızları, ters tırmanış ve dönüş, iniş takım kesişimi, çift kesişim, iniş takımları terste selamlama, tip ucu ve üç boyutlu sema hareketlerini sergileyerek gökyüzüne ay-yıldız figürü çizdi.

Yaklaşık yarım saat süren gösterileri, kentin çeşitli noktalarındaki vatandaşlar izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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