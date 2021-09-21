Türk Yıldızları, İstanbul Boğazı üzerindeki uçuşu Ampute Milli Futbol takımına armağan etti - Haberler
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Türk Yıldızları, İstanbul Boğazı üzerindeki uçuşu Ampute Milli Futbol takımına armağan etti

AA / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel
Türk Yıldızları, İstanbul Boğazı üzerindeki uçuşu Ampute Milli Futbol takımına armağan etti

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları'nın, TEKNOFEST kapsamında yaptıkları İstanbul Boğazı üzerindeki uçuşlarını Ampute Milli Futbol takımına hediye ettiğini bildirdi.

İSTANBUL (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları'nın, TEKNOFEST kapsamında yaptıkları İstanbul Boğazı üzerindeki uçuşlarını Ampute Milli Futbol takımına hediye ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TEKNOFEST 2021 kapsamında İstanbul semalarında gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızları, boğaz üzerinde gerçekleştirdikleri uçuşu, Gaziler Günü'nde tarih yazarak Avrupa Şampiyonu olan Milli Ampute Futbol Takımımıza armağan etti." ifadesi kullanıldı.

AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Türk Yıldızları, İstanbul Boğazı üzerindeki uçuşu Ampute Milli Futbol takımına armağan etti - Haberler
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