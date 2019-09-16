Türk Yıldızları İstanbul Boğazı'nda

Türk Yıldızları İstanbul Boğazı'nda

Türk yıldızlarının Boğazdaki gösterisinin 3 farklı açıdan görüntüleri Türk Yıldızları, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest kapsamında İstanbul Boğazı'nda gösteri uçuşu yaptı.

16.09.2019 16:33
Türk Yıldızları İstanbul Boğazı'nda

Türk yıldızlarının Boğazdaki gösterisinin 3 farklı açıdan görüntüleri Türk Yıldızları, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest kapsamında İstanbul Boğazı'nda gösteri uçuşu yaptı.

Türk Yıldızları İstanbul Boğazı'nda
Kaynak: AA
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