Türk yıldızları istanbul boğazı'nda

Türk yıldızları istanbul boğazı'nda

TÜRK Yıldızları, TEKNOFEEST kapsamında İstanbul Boğazı üzerinde gösteri uçuşu yaptı.

16.09.2019 16:33
Türk yıldızları istanbul boğazı'nda

TÜRK Yıldızları, TEKNOFEEST kapsamında İstanbul Boğazı üzerinde gösteri uçuşu yaptı.

Türk Yıldızları, 7-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali öncesi İstanbul semalarında bir gösteri düzenledi. Atatürk Havalimanı'ndan havalanan Türk Yıldızları, İstanbul Boğazı üzerinde 2 tur gösteri uçuşu düzenledi. Yavuz Sultan Selim köprüsü üzerinden dönen Türk Yıldızlarının uçuşlarına sahil kenarlarında toplananlar ilgiyle izledi.

- İstanbul

Kaynak: DHA
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