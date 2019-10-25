Türk Yıldızları için müzik albümü

25.10.2019 16:36

Türk Yıldızları Akrobasi Timi'ne atfen 14 farklı sanatçı ve müzik grubu bir araya gelerek, "Yıldızlara Yolculuk" isimli albüm hazırladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan bilgilendirmede, 14 sanatçı ve müzik grubunun bir araya gelerek Türk Yıldızları Akrobasi Timi için bir albüm hazırladığı belirtildi.

"Yıldızlara Yolculuk" isimli albümün, Türk Yıldızları, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve havacılık üzerine yazılarak yeniden yorumlanmış şarkılardan oluştuğu ifade edilen açıklamada, söz konusu albümde, Aslı Gökyokuş, Ayşegül Esen, Hayko Cepkin, İsa Özkocaman, Kinyas Oz, Oğuz Sırmalı ile ile Direc-T, Klişe, Manga, Patron, Plastic, Seksendört&Cazın Kartalları, Zakkum ve Kurban isimli müzik gruplarının yer aldığı bildirildi.

Sanatçıların gönüllü olarak yer aldığı albümden elde edilecek gelirin, hava şehitleri ve gaziler yararına faaliyetlerde bulunan Kartal Vakfına bağışlanacağı ifade edilirken, albüme, Türk Yıldızları resmi ürünlerinin satışının yapıldığı TY-Market (www.tymarket.com.tr) üzerinden ve dijital müzik platformlarından ulaşılabileceği duyuruldu.

Kaynak: AA