Türk Yıldızları Gösterisi Uçuşu Olumsuz Hava Muhalefeti Nedeniyle İptal Edilmiştir. . ! Türk Yıldızları tarafından bugün Zonguldak'ta yapılması planlanan gösteri/selamlama uçuşu, görev için kalkış yapılacak Eskişehir Meydanı ve rotadaki uçuş için uygun olmayan hava koşulları nedeniyle uçuş ve seyircisi emniyeti gözetilerek iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Habermetre - Son Dakika Haberleri