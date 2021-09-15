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Türk Yıldızları Gösterisi Uçuşu Olumsuz Hava Muhalefeti Nedeniyle İptal Edilmiştir..!

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Türk Yıldızları Gösterisi Uçuşu Olumsuz Hava Muhalefeti Nedeniyle İptal Edilmiştir..!

Türk Yıldızları Gösterisi Uçuşu Olumsuz Hava Muhalefeti Nedeniyle İptal Edilmiştir.

Türk Yıldızları Gösterisi Uçuşu Olumsuz Hava Muhalefeti Nedeniyle İptal Edilmiştir. . ! Türk Yıldızları tarafından bugün Zonguldak'ta yapılması planlanan gösteri/selamlama uçuşu, görev için kalkış yapılacak Eskişehir Meydanı ve rotadaki uçuş için uygun olmayan hava koşulları nedeniyle uçuş ve seyircisi emniyeti gözetilerek iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Haber: Türk Yıldızları Gösterisi Uçuşu Olumsuz Hava Muhalefeti Nedeniyle İptal Edilmiştir..! - Haberler
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