Türk Yıldızları, Çorum'da gösteri uçuşu yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk Yıldızları, Çorum'da gösteri uçuşu yaptı

Türk Yıldızları, Çorum'da gösteri uçuşu yaptı
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, Çorum'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, Çorum'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki 5. Ana Jet Üssü'nden havalanan Türk Yıldızları'nın uçuşunu izlemek isteyen binlerce kişi, şehir merkezindeki Kadeş Barış Meydanı'nda bir araya geldi.

Uçaklar, ters tırmanış ve dönüş, iniş takım kesişimi, çift kesişim, iniş takımları terste selamlama, tip ucu ve üç boyutlu sema hareketlerini sergileyerek gökyüzüne ay-yıldız figürü çizdi.

Gösteriyi Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı da izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'deki tank paleti fabrikası çalışanlarına hitap etti: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'deki tank paleti fabrikası çalışanlarına hitap etti: (1)
Erdoğan: 'Türk savunma sanayinin gurur abidesi olan bu fabrikamızı yeni yatırımlarla, yeni insan kaynağıyla, yeni kabiliyetlerle geleceğe taşımak...
Erdoğan: "Türk savunma sanayinin gurur abidesi olan bu fabrikamızı yeni yatırımlarla, yeni insan kaynağıyla, yeni kabiliyetlerle geleceğe taşımak...
Erdoğan: '(Tank paleti fabrikası) Hani diyorlar ya 'Katar, Katar, Katar'. Evet Katar buranın finansal ortağıdır, yüzde 49'uyla. Yüzde 51 Türk...
Erdoğan: "(Tank paleti fabrikası) Hani diyorlar ya 'Katar, Katar, Katar'. Evet Katar buranın finansal ortağıdır, yüzde 49'uyla. Yüzde 51 Türk...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Murat Kurum Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Ece Çeşmioğlu İbrahim Selim Kerem Kamışlı
Spor Fatih Terim Metin Oktay Diego Costa Emre Kocadağ Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türk Yıldızları, Çorum'da gösteri uçuşu yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 16:14:49. #1.16#

title