Türk Yıldızları, Büyük Taarruz için uçtu
Büyük Taarruz'un 99. yılı etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Büyük Taarruz'un 99. yılı etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu Türk Yıldızlarının gösterisini izlemek isteyenler, kentin farklı noktalarında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir araya geldi.
Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Yıldızları, Afyonkarahisar semalarındaki manevralarıyla izleyenlerin beğenisini topladı.
Vatandaşlar, Türk Yıldızlarının gösterisini cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay