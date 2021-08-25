Türk Yıldızları, Büyük Taarruz için uçtu
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Türk Yıldızları, Büyük Taarruz için uçtu

Türk Yıldızları, Büyük Taarruz için uçtu
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Büyük Taarruz'un 99. yılı etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Büyük Taarruz'un 99. yılı etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu Türk Yıldızlarının gösterisini izlemek isteyenler, kentin farklı noktalarında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir araya geldi.

Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Yıldızları, Afyonkarahisar semalarındaki manevralarıyla izleyenlerin beğenisini topladı.

Vatandaşlar, Türk Yıldızlarının gösterisini cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti.

Türk Yıldızları, Büyük Taarruz için uçtu
Türk Yıldızları, Büyük Taarruz için uçtu
Türk Yıldızları, Büyük Taarruz için uçtu
Türk Yıldızları, Büyük Taarruz için uçtu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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