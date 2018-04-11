Türk Yıldızları Beyşehir Gölü Semalarında Gösteri Uçuşu Yapacak

Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Türk Yıldızları, Konya'nın Beyşehir ilçesi semalarında 4 yıl aradan sonra ikinci kez gösteri uçuşu yapacak.

Türk Yıldızları'nın 2018 yılı gösteri programı belli oldu. Beyşehir Belediyesinin girişimi üzerinde bu yıl düzenleyeceği gösteri programına Beyşehir ilçesini de dahil eden Türk Yıldızları, 5 Ağustos'ta Beyşehir Gölü üzerinde yine muhteşem bir gösteriye imza atacak. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, eğitimlerini Konya 3. Ana Jet Komutanlığı Üssü'nde yürüten Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı Türk Yıldızları'nın 2018 yılı programına Beyşehir'i dahil etmelerini bir kez daha görmekten ilçe halkı olarak büyük mutluluk yaşadıklarını belirtti.

Türk Hava Kuvvetleri'ne gösteri talebine olumlu cevap vermelerinden ötürü teşekkür eden Özaltun, 5 Ağustos'ta Beyşehir Gölü semalarının yine nefesleri kesen bir gösteriye sahne olacağını belirterek, Türk halkının gururu olan Türk Yıldızları'nın 2014 yılında da Beyşehir'de benzer bir gösteriye imza attığını hatırlattı. - KONYA