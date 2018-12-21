IHAAW100112-SIY/21-12-2018

- Türk yetkililerden alınan bilgiye göre, FETÖ'nün özellikle 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye verdiği zarar kapsamında, 2016'da Türkiye'den hiç iltica başvurusu yokken, bugün 17 bin sığınma başvurusu olduğu öğrenildi. Yetkililer, "Bu son dönemde ortaya çıkan çok ciddi bir rakam. Çok büyük bir bölümü FETÖ'cü. Bu görüntünün değişmesi lazım" dedi. 21.12.2018 10: 01: 12 TSI

NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA