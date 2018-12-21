IHAAW100217-SIY/21-12-2018

- Türk yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'deki yerel seçimler ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri göz önünde bulundurulursa, vize serbestisi en az bir buçuk yıllık süreç. Türkiye elbette bu süreci hızlandırabilir. AB'nin en kararlı durduğu noktalardan biri yüz kapatma. Türkiye'de doğrudan terör suçu kapatma kapsamına giriyor ancak birçok ülkede başka suçlardan dolayı da yüzün kapatılması söz konusu" denildi. 21.12.2018 10: 02: 17 TSI

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Kaynak: İHA