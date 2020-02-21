Türk yazıtları atlası 126 yıl sonra Kazakistan'da basıldı

21.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:52

NUR Göktürk Yazıtları atlası, Rus Türkolog Vasiliy Radlov'un çalışmasından 126 yıl sonra Kazak Türkolog Karjubay Sartkoja tarafından genişletilerek kitap olarak basıldı.

Sartkoja'nın, Kazakistan Akademik Kütüphanesi'nde düzenlenen "Orhun Yazıtlarının Tam Atlası" başlıklı 3 bölümden oluşan bilimsel araştırma kitabının tanıtım törenine milletvekilleri, diplomatlar, Türkologlar ve akademisyenler katıldı.

Türkolog Sartkoja, Radlov'un 19.yüzyılda çıkan Orhun yazıtları fotoğraflarının yer aldığı kitabının arkeolojik özellikler, transkripsiyon gibi bilgiler içermediğine dikkati çekti.

Orhun yazıtlarını araştırmak için Türk halklarının etnografyası, örf adetleri, gelenekleri, felsefesi ve arkeolojik yazıtların özelliklerini bilmek gerektiğinin altını çizen Sartkoja, bunları araştırmak için 50 yıl harcadığını ifade etti.

Sartkoja, Radlov'un Göktürk yazıtlarıyla ilgili bilimsel çalışmasının yayımlanmasından 126 yıl sonra kendi araştırmasının kitap olarak basılmasının mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Çalışmasında yazıtlarla ilgili geniş bilgiler verdiğini aktaran Sartkoja, "Kitapta yazıtların konumu, tüm arkeolojik özellikleri, yazıların transkripsiyonu, çevirisi ve tarihi anlamı anlatılıyor. Bugüne kadar bu özellikleri hiçbir bilim adamı araştırarak kitap olarak yayınlamadı." dedi.

Sartkoja, Kazakça basılan kitabın Türkçeye çevirildiğini ve yakın zamanda kitap olarak yayımlanacağını kaydetti.

Türk kelimesini dünyaya tanıtan tarihi mirasın Kültigin yazıtı olduğuna dikkati çeken Sartkoja, "Kültigin yazıtının araştırılmasıyla dünya Türkleri tanıdı. Dolayısıyla bu çalışma tüm Türk dünyasının ortak değeridir." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Nazarbayev Üniversitesi Kazak Dili ve Türkoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yulay Şamiloğlu da, tarihte Türkolog Radlov'un eski Türk anıtları atlasını hazırladığını hatırlatarak, "20. yüzyılda Radlov'un atlası gibi kitap çıkmadı. Bugün de Kazakistan topraklarında onun gibi ikinci çalışma kitap olarak basıldı." dedi.

Şamiloğlu, böyle bir bilimsel çalışmanın Türk dünyası, Türkologlar ve Kazakistan halkı için büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Orhun veya Göktürk Yazıtları, Göktürler tarafından yazılan Türklerin ilk alfabesi olarak biliniyor.

Kaynak: AA