Türk yazılımcıların geliştirdiği oyunlar, ABD pazarındaki başarısını sürdürüyor
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Türk yazılımcıların geliştirdiği oyunlar, ABD pazarındaki başarısını sürdürüyor

25.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:09
Türk yazılımcıların geliştirdiği oyunlar, ABD pazarındaki başarısını sürdürüyor

Ege Üniversitesi Teknoparkında faaliyet gösteren mobil oyun yazılım şirketi kurucusu Mert Can Kurum, Türk oyun yazılımcılarının uluslararası başarılarına devam ettiğini belirterek, mart ayında ABD'de en çok indirilen 10 oyundan 6'sının Türk şirketleri tarafından geliştirildiğini söyledi.

Ege Üniversitesi Teknoparkında faaliyet gösteren mobil oyun yazılım şirketi kurucusu Mert Can Kurum, Türk oyun yazılımcılarının uluslararası başarılarına devam ettiğini belirterek, mart ayında ABD'de en çok indirilen 10 oyundan 6'sının Türk şirketleri tarafından geliştirildiğini söyledi.

Kurum, AA muhabirine, üniversite yıllarında başladığı oyun yazılımı işini 2018 yılında Ege Üniversitesi Teknopark nüvEGE Kuluçka Merkezinde kurduğu Ruby Games şirketiyle geliştirdiğini belirtti.

Geçen süreçte geliştirdikleri çok sayıda oyunla en çok indirilenler listesine zirvede girmeyi başardıklarını aktaran Kurum, geçen yıl yayınladıkları "Hunter Assassin" oyununun da tüm oyun kategorilerinde dünyada en çok indirilen 5. oyun olduğunu ifade etti.

İlk zamanlar yurt dışındaki yayıncılarla çalışırken daha sonra tüm çalışmaları ekip olarak yapmaya başladıklarını anlatan Kurum, "Mart ayında yayıncılığını üstlendiğimiz Handyman 3D adlı oyun ABD'de IOS işletim sistemi kullananlar içinde en çok indirilen oyunlar listesinde ilk 10'da yer aldı." dedi.

Kurum, son yıllarda Türk şirketlerinin oyun geliştirme konusunda çok önemli başarılara imza attığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mart ayında ABD'de en çok indirilen 10 oyundan 6'sı Türk şirketlerin geliştirdiği veya yayınladığı oyunlar oldu. Bu Türkiye'deki oyun sektörünün başarısını gösteriyor. Ülkemizde 'hyper casual' oyun sektörünün öncü şirketlerinden biriyiz. Türkiye'nin bu noktaya gelmesinde ufak da olsa bir payımız olduğunu düşünüyoruz. Artık büyük yatırımcılar Türk oyun şirketlerine yatırım yapmak istiyor. Bu sayede birçok genç yurt dışındaki oyun şirketlerinde çalışma imkanı da buluyor. Daha önce oyunları geliştirip yurt dışındaki yayıncılara gönderirken artık her şeyi biz yapıyoruz. Bu sayede ekonomik anlamda gelirin tümü de ülkemizde kalıyor. Bu sektörün gün geçtikçe büyüyeceğini düşünüyoruz. Bizim şirket olarak hedefimiz ekibimizi daha da büyüterek farklı türlerdeki oyunlarda da bu başarıyı artırarak devam ettirmek olacak."

Üniversite ve teknoloji geliştirme bölgelerinin verdiği desteğin bu başarıda önemli bir payının olduğuna işaret eden Kurum, mevcut devlet desteğinin artırılması halinde sektörde istihdam edilen kişi sayısı ve elde edilen gelirin katlanarak artacağına inandığını da kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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