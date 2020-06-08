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Türk yazılımcılar kimlik ve pasaportları temassız doğrulayan uygulama geliştirdi

Türk yazılımcılar kimlik ve pasaportları temassız doğrulayan uygulama geliştirdi Pasaport ve kimlik doğrulamasına temassız yerli çözüm Yerli firma koronavirüs döneminde teması ortadan kaldıran mobil uygulama ürettiler Türk yazılımcılar temassız olarak pasaport ve kimlik sorgulanabilen...

08.06.2020 10:39 | Son Güncelleme: 08.06.2020 10:44

Türk yazılımcılar kimlik ve pasaportları temassız doğrulayan uygulama geliştirdi

Pasaport ve kimlik doğrulamasına temassız yerli çözüm

Yerli firma koronavirüs döneminde teması ortadan kaldıran mobil uygulama ürettiler

İSTANBUL - Türk yazılımcılar temassız olarak pasaport ve kimlik sorgulanabilen uygulama geliştirdi. Uygulama, otel rezervasyonlarından, gümrük girişlerinde, havalimanından resmi işlemlere kadar kullanılabilecek düzeyde oluşturuldu.

Yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelede sosyal mesafe ve teması azaltmak büyük önem taşıyor. Salgının kontrol altına alınabilmesi için temasın kesilmesi öneriliyor. Bu dönemde yerli bir firma, temassız olarak kimlik ve pasaport doğrulaması yapılabilen mobil uygulama geliştirdi. Türk yazılımcıların ortaya çıkardığı otel rezervasyonlarından, gümrük girişlerinde, havalimanından resmi işlemlere kadar kullanılabilecek uygulama kişisel verilerin korunmasını gözeterek işliyor. Kontrol edilen kimlik veya pasaport bilgileri entegre edilen sisteme gönderiliyor.

"Doğrulama işlemi tamamen temassız olarak yapılıyor"

Geliştirici firma Sanalogi'nin Genel Müdürü Akif Akıncı, "Geliştirdiğimiz program NFCread adında ve yayında olan bir program. Bu uygulama ile kişiler kimse ile temas kurmadan doğrudan kimliklerini veya pasaportlarını okutarak ilgili firmalara aktarabiliyorlar. Fotokopi diğer işlemler de bu vesile ile ortadan kalkıyor. Programın ilgili firma veya kuruluş ile entegrasyonu sağlandıktan sonra kontrolü sağlayacak görevlinin, sadece yapacağı tek işlem kimlik veya pasaportun ön sayfasını telefona okutuyor. Devamında yine hiçbir temas kurmadan NFC özelliği ile çip içerisinden biyometrik fotoğraf gibi daha fazla bilgiyi cihaza alınıp ilgili firma veya kuruluşa aktarılabiliyor. Bu sayede alınan bilgi söz konusu evrağın sahte olmadığı anlaşılıyor" dedi.

Akıncı, kontrol edilen pasaport veya kimlik bilgilerinin Kişisel Koruma Kanunu gözetilerek cihazda tutulmadığını, entegre edilen firma veya kuruluşa gönderiminin gerçekleştirildiğini belirtti.

Akıncı, yerli imkanlarla geliştirdikleri uygulamanın, dünyadaki örneklerinden bu yönüyle fark taşıdığını vurguladı.

"10 kişilik yazılım ekibimizle çalışıyoruz"

10 kişilik bir yazılım ekibiyle çalıştıklarından bahseden Akıncı, "6 yıldır bu tarz girişimlerle ilgili çalışıyoruz. Bu süreçte yararlı olabilecek bir program ortaya çıkardığımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

"Bir çok kurum ve kuruluşlarla görüşme halindeyiz"

Şu sıralarda bazı özel kurum, banka ve GSM operatörleriyle görüşme halinde bulunduklarını anlatan Akıncı, "Programımız yerli girişim ve yazılım olmasından dolayı temas şartını ortadan kaldırmak isteyen meslektaşlarımız da bizimle iletişime geçmiş durumdalar. Onlar da müşterilerine bu hizmeti sağlayarak operasyonlarını gerçekleştirmek istiyorlar" dedi.

Söz konusu uygulama İOS ve android işletim sistemlerinde kullanılabiliyor.

Türk yazılımcılar kimlik ve pasaportları temassız doğrulayan uygulama geliştirdi

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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