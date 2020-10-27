Türk yatırımcılara "Gagavuzya'ya yatırım yapın" çağrısı
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Türk yatırımcılara "Gagavuzya'ya yatırım yapın" çağrısı

27.10.2020 14:51 | Son Güncelleme: 27.10.2020 14:54
Türk yatırımcılara

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yürütme Kurulu Üyesi ve Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Cahit Urfan, Türk yatırımcıları Gagavuzya'ya yatırım yapmaya davet etti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yürütme Kurulu Üyesi ve Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Cahit Urfan, Türk yatırımcıları Gagavuzya'ya yatırım yapmaya davet etti.

Urfan, yaptığı yazılı açıklamada, Moldova'da düzenlenen Gagavuzya Yatırım Forumu'na katılarak, ticari ilişkileri değerlendirdiklerini bildirdi.

Gagavuzya'nın kalkınması yönünde Türkiye olarak önemli projelerin hayata geçirildiğini belirten Urfan, "Hedefimiz Cumhurbaşkanımızın belirttiği 2 milyar dolarlık ticari hacme ulaşmak. Bu anlamda Gagavuzya Yatırım Forumu'nda yer aldık." ifadesini kullandı.

Ticaret hacminin 2019'da bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 24 arttığını aktaran Urfan, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir miktar düştüğünü kaydetti.

Gagavuzya ile ticaret hacminin 2021'den itibaren artarak devam edeceğini ifade eden Urfan, "Gagavuzya'da birçok yatırım alanı keşfedilmeyi bekliyor. Yatırımcılara sağlanan vergi kolaylıkları, sübvansiyonlar ve ayrıcalıklar göz önünde bulundurulduğunda Gagavuzya, benzersiz bir yatırım coğrafyası olmakta." değerlendirmesinde bulundu.

Gagavuzya ekonomisinde tarım ve tarıma dayalı sanayinin ağırlıklı olduğunu anlatan Urfan, sektörde ileri teknolojilerin kullanımı, depolama ve muhafaza tesisleri kurulumu, pazarlama ve diğer birçok alanda önemli iş birliği imkanları sunulduğunu bildirdi.

Uluslararası kuruluşların sağladığı fonlarla finanse edilecek altyapı yenileme çalışmalarında Türk müteahhitlerinin ve teknik müşavirlik firmaların önemli rol üstlenebileceğine değinen Urfan, şunları kaydetti:

"Gagavuz halkının ana dili olan Gagavuz Türkçesi sayesinde önemli bir avantaj elde eden Türk firmalarının, ayrıca ucuz ve yetişmiş iş gücü, bölgenin AB pazarlarına yakınlığı, liberal yatırım mevzuatı ve Türkiye ile Moldova arasında yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşması (STA)'nın sunduğu kolaylıklardan da yararlanma olanağı bulunmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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